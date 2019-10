Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Einbruch in Baumarkt/ Täter versuchen Geldautomaten zu öffnen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (25. Oktober 2019) gegen 03.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in den Vorraum eines Baumarktes an der Budberger Straße. An einem Geldautomaten, der sich im Vorraum befindet, lösten sie die obere Abdeckung, dabei wurde der Alarm ausgelöst und die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

