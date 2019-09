Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Müllhaufen

Kierspe (ots)

Am Donnerstag um 16.15 Uhr brannte an einem Supermarkt an der Friedrich-Ebert-Straße ein Müllhaufen. Zeugen hatten kurz zuvor zwei Frauen beobachtet, die oberhalb des späteren Brandortes gestanden und geraucht hatten. Eine Auswertung von Videoaufnahmen soll zeigen, ob möglicherweise weggeworfene Zigarettenkippen Ursache für den Brand sein könnten. Es entstand kein Schaden am Gebäude. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr.

