Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Müden/Ö. - Gegen Wohnwagen gefahren und geflüchtet

Celle (ots)

Ein unbekanntes, vermutlich größeres Fahrzeug beschädigte in der Nacht zu Montag einen auf einer Hofeinfahrt an der Sandstraße in einem Kurvenbereich abgestellten Wohnwagen. Es entstand Sachschaden hinten rechts in noch nicht bekannter Höhe. Der Unbekannter hatte die Hofeinfahrt vermutlich zum Wenden genutzt und dabei den Wohnwagen ein Stück verschoben. Hinweise nimmt die Polizei Faßberg entgegen unter der Telefonnummer 05055/234.

