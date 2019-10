Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hochsitze in Brand gesetzt

Celle (ots)

Gestern Abend (Dienstag, 15.10.) zwischen 19.30 und 20.20 Uhr fing aus noch ungeklärter Ursache die Kanzel eines Hochsitzes an einem Waldweg zwischen Wienhausen und Bockelskamp Feuer und brannte vollständig ab. Das Ständerwerk wurde nur leicht beschädigt. Bereits in der Nacht zu Montag (14.10.) war ein Jagdansitz in Nienhagen nahe der Elwerathstraße abgebrannt. Das Tragegestell wurde ebenfalls stark beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Taten geben können, sollten sich bei der Polizei in Wathlingen melden unter der Telefonnummer 05144/9866-0.

