Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich, Pkw abgeschleppt

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Montag kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wilhelm-Varnholt-Allee / Schubertstraße.

Ein 22-jähriger Mazda-Fahrer fuhr auf der Wilhelm-Varnholt-Allee stadteinwärts trotz Rückstaus in die Kreuzung ein. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger BMW-Fahrer die Schubertstraße in Richtung Neckarau und kreuzte den Fahrtweg des Mazda-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, hierbei entstand an beiden Pkw ein Schaden von insgesamt 6000 Euro. Der Mazda wurde durch den Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

