POL-COE: Senden, Am Winkelbusch/ Einbruchsspuren an der Eingangstür

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (31. Oktober) haben Unbekannte versucht, die Eingangstür eines Friseurgeschäfts an der Straße Am Winkelbusch in Senden aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht ins Gebäude. Zeugenhinweise bitte an die Polizei: 02591/7930

