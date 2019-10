Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Hauptstraße, B58/ Nach Unfall weitergefahren

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht den Geschädigten eines Verkehrsunfalls an der Einmündung Hauptstraße/B58 in Seppenrade. Dort war eine Lüdinghauserin am Donnerstagmorgen (31. Oktober, 7.55 Uhr) mit ihrem grünen Ford auf den Wagen (schwarzer VW mit Lüdinghauser Kennzeichen) vor ihr aufgefahren. Dessen Fahrer fuhr weiter ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der bislang unbekannte Fahrer/Fahrerin sollte sich bei der Polizei melden: 02591/7930. Auch Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

