POL-COE: Nordkirchen, Mauritiusschule/ Landrat eröffnet Kampagne "Sicherheit durch Sichtbarkeit" - Medienvertreter herzlich eingeladen

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr eröffnet die Kampagne "Sicherheit durch Sichtbarkeit", ein Projekt der Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Kreis Coesfeld mit Unterstützung durch die Verkehrswacht.

Als schwächste Verkehrsteilnehmer müssen Kinder besonders auf sich aufmerksam machen. Gesehen werden ist gerade in der jetzt einsetzenden dunklen Jahreszeit eminent wichtig. Daher besuchen die Verkehrssicherheitsberater jetzt wieder die Erstklässler im Kreis Coesfeld. Auf spielerische Art lernen die Kinder die Wichtigkeit heller und reflektierender Bekleidung. Zum Abschluss bekommen sie ein reflektierendes Geschenk.

Der Auftakt zur Verkehrspräventionskampagne ist am Mittwoch, 6. November 2019, um 08.30 Uhr in der Mauritiusschule, Mauritiusstraße 11 in Nordkirchen.

Medienvertreter sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei in Coesfeld.

