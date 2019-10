Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Perdekamp/ Wachs qualmt auf heißer Herdplatte

Coesfeld (ots)

Eine Dülmenerin (67) ist am Mittwochmorgen (30. Oktober) bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus an der Straße Perdekamp in Hausdülmen verletzt worden. Sie erlitt bei Löschversuchen leichte Verbrennungen. Außerdem hatte sie Rauchgas eingeatmet. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Sie hatte gegen 10 Uhr auf einem Herd im Keller Kerzenwachs erhitzt. Dabei tropfte Wachs auf die heißen Herdplatten und entzündete sich. Weitere Hausbewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr Dülmen löschte den Brandherd und lüftete die Kellerräume. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

