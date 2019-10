Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Alter Sportplatz/ Feuerwehr löscht Garagenbrand

Coesfeld (ots)

An der Straße Alter Sportplatz in Appelhülsen hat am Dienstagabend (29. Oktober, gegen 18.55 Uhr) eine Garage gebrannt. Vier Löschzüge der Feuerwehren Nottuln, Darup, Schapdetten und Appelhülsen waren im Einsatz. Es entstand Sachschaden an der Garage sowie am Vordach und der Eingangstür des angrenzenden Wohnhauses. Der Schaden wird mit rund 20.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Doppelhaushälfte war nach dem Brand nicht bewohnbar. Wie das Feuer entstanden ist, ist bislang nicht geklärt. Die Ermittlungen dazu dauern an.

