POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/ Gescheiterter Einbruchsversuch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Mittwochmorgen (30. Oktober) gegen 0.45 Uhr versucht, in den Olfener Raiffeisenmarkt an der Robert-Bosch-Straße einzubrechen. Der Mann hatte einen Bewegungsmelder und eine Außenlampe zerstört und versucht, die Außenwand des Gebäudes aufzuhebeln. Es gelang ihm, ein Blech von der Wand zu lösen. Ins Gebäude gelangte der Täter aber nicht. Der Sachschaden wird mit rund 2.000 Euro beziffert. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

