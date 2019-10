Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Ondrup/ Beschädigung durch Arbeitsmaschine - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Der VW Golf eines Dülmeners ist am Dienstag (29. Oktober) gegen 7.10 Uhr auf der B474 in Höhe der Gaststätte "Hölt'n Hahn" durch umherfliegende Teile beschädigt worden. Der Dülmener fuhr Richtung Seppenrade. Als ihm eine Arbeitsmaschine entgegen kam, hörte er ein Klirren. Aufgrund der Verkehrslage fuhr er weiter. Später stellte er die Beschädigungen an seinem Wagen fest. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Arbeitsmaschine und damit zum möglichen Verursacher machen können, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

