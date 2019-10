Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Sirksfeld/ Rettungshubschrauber bringt Verletzten ins Krankenhaus

Coesfeld (ots)

Ein Autofahrer (63) aus Coesfeld ist am Dienstag (29. Oktober, gegen 13.10 Uhr) bei einem Unfall in der Coesfelder Bauerschaft Sirksfeld verletzt worden. Nach dem Zusammenstoß mit dem Wagen eines Sendeners (33) wurde der Wagen des Coesfelders in den Straßengraben geschoben. Der Sendener hatte dem Coesfelder auf einer Kreuzung in Nähe der alten Schule die Vorfahrt genommen. Der 63-Jährige wurde in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Der Wagen des Coesfelders musste abgeschleppt werden.

