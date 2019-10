Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den 26.10.19

Friesoythe - Einbruchdiebstahl aus Tierarztpraxis In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde an der Thüler Straße in Friesoythe in eine Tierarztpraxis eingebrochen. Es wurden ca. 200 Euro Bargeld entwendet. Zeugen, die am späten Donnerstagabend bzw. im Laufe der Nacht Auffälligkeiten in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter 04491/93160 in Verbindung zu setzen.

Saterland - Ramsloh - Trunkenheit im Verkehr Bereits am Donnerstag um ca. 20 h wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Friesoythe im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 30-jähriger Saterländer an der Mozartstraße festgestellt, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug 2,41 Promille. Beim Saterländer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Saterland - Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag kam es in der Zeit von 12.30 h bis 13.15 h zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldimarktes in Ramsloh. Ein PKW Opel wurde vermutlich beim Rangieren durch ein zurzeit unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland oder Friesoythe in Verbindung zu setzen.

