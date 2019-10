Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am Donnerstag, 24. Oktober 2019, um 15.06 Uhr kam es auf dem Visbeker Damm zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 57-jähriger Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Fahrradfahrer fuhr mit seinem E-Bike auf dem rechten Radweg in Richtung Visbek und wechselte auf die Fahrbahn ohne seine Fahrtrichtungsänderung anzukündigen, um zur gegenüberliegenden Straßenseite zu fahren. Beim Überqueren wurde er von einem 54-jährigen Autofahrer erfasst, der in Richtung Vechta fuhr. Das Auto geriet durch den Zusammenstoß in einen rechtsseitig befindlichen Graben, der Radfahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Fahrbahn zum Liegen. Für die Unfallaufnahme wurde der Visbeker Damm gesperrt, der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 24. Oktober 2019, um 10.35 Uhr, setzte in Damme, Im Hofe, ein unbekannter Pkw-Fahrer setzte seinem Pkw Mercedes Kombi auf einem Parkplatz zurück, um einem Dritten das Ausparken zu ermöglichen. Beim Zurücksetzen übersah der unbekannte Fahrzeugführer den Pkw einer 34-jährigen Pkw-Fahrerin aus Damme. Es kam zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Am Pkw der 34-jährigen Pkw-Fahrerin entstand Schaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta - Einbruch in Schuppen

Zwischen Donnerstag, 24. Oktober 2019, 22.00 Uhr und Freitag, 25. Oktober 2019, 06.40 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter einen Schuppen an einem Cafe am Stoppelmarkt auf und entwendete ein Kinderfahrrad. Dazu stahl er ein Autoradio aus einem Lkw und beschädigte eine Fensterscheibe. Das Autoradio und das Kinderfahrrad konnten in Tatortnähe aufgefunden werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek - Einbruch in Geschäftsräume

Zwischen Mittwoch, 23. Oktober 2019, 18.00 Uhr und Donnerstag, 24. Oktober 2019, 16.37 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in Geschäftsräume Am Klosterplatz ein und entwendete Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Steinfeld - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Zwischen Donnerstag, 24. Oktober 2019, 18.00 Uhr und Freitag, 25. Oktober 2019, 04.20 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei Am Rathausplatz einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang ihm dieses nicht. Durch den Versuch entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Zwischen Donnerstag, 24. Oktober 2019, 19.00 Uhr und Freitag, 25. Oktober 2019, 08.10 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die hinteren Seitenscheiben eines BMW 5er ein, der auf einem Parkplatz an der Schweriner Straße stand. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Donnerstag, 24. Oktober 2019, kam es um 20.09 Uhr auf der Straße In den Tangen zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Goldenstedt wich einem Tier aus und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch stürzte er und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell