Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Massagepraxis

Am Freitag, 25. Oktober 2019, kam es zwischen 02.30 und 02.45 Uhr zu einem Einbruch in eine Massagepraxis in der Pappelstraße. Ein bislang unbekannter Täter brach in die Räumlichkeiten ein und entwendete Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Ramsloh - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 24. Oktober 2019, kam es zwischen 12.30 und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Florianstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen dort geparkten Opel Vectra und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 1200 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

