Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Versmold - Mann schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am frühen Montagmorgen (26.08., 03.55 Uhr) ereignete sich auf der Buschortstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Sassenberger befuhr die Buschortstraße von der Sandortstraße aus kommend in Fahrtrichtung Münsterstraße. Auf Höhe der Einmündung des Haskenwegs fuhr er in Höhe einer leichten Rechtskurve aus ungeklärter Ursache gegen einen Baum.

Der VW-Fahrer wurde durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug bereit. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Der VW wurde abgeschleppt. Zudem wurden ein Weidezaun und ein Straßenschild beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf 18500 Euro.

