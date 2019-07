Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg

Klein Rönnau - Ersthelfer und Zeugen gesucht: Jugendliche Fahrradfahrerin nach Kollision schwer verletzt

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Mittwochmittag ist es in der Eutiner Straße (Bundesstraße 432) in Höhe des Erdbeerverkaufsstandes am Thunschen Weg zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einer Jugendlichen und einem anderen Fahrradfahrer gekommen. Der beteiligte Mann fuhr nach der Kollision weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Gegen 13:00 Uhr fuhr die 15-jährige Rohlstorferin aus Klein Rönnau in Richtung Bad Segeberg. In Höhe des Verkaufsstandes kam ihr ein Radfahrer in starken Schlangenlinien entgegen. Nach einem misslungenen Ausweichmanöver durch das Mädchen und einer Berührung der beiden Fahrradlenker stürzte sie die Böschung neben dem Radweg hinunter und blieb dort verletzt liegen.

Dort kümmerte sich ein älteres Ehepaar um die Gestürzte.

Bei dem beteiligten Radfahrer soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit südländischer Erscheinung und kurzen schwarzen Haaren gehandelt haben.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler Zeugen des Unfalls sowie insbesondere das beschriebene ältere Ehepaar sich unter der Rufnummer 04551 8840 mit der Polizei Bad Segeberg in Verbindung zu setzen. Wer kann Angaben zur Identität des anderen beteiligten Fahrradfahrers machen?

