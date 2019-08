Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer auf Schulhof - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagnachmittag (24.08., 16.05 Uhr) meldeten Zeugen einen brennenden Müllcontainer und Rauchentwicklung an einem Rollcontainer auf einem Schulhof einer Schule an der Hermann-Rothert Straße. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden.

Es entstand nicht unerheblicher Gebäudeschaden an der Schule.

Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe beläuft sich schätzungsweise auf 30000 Euro.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Angaben gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

