POL-ST: Greven, Versuchter Einbruchdiebstahl

Nach bisherigen Erkenntnissen haben zwei unbekannte Täter versucht, in der Nacht von Dienstag (25.06.) auf Mittwoch, in ein Geschäft auf der Martinistraße einzubrechen. Die Einbrecher warfen einen Gullydeckel in die Glasscheibe der Eingangstür. Den Täter gelang es jedoch nicht, sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchsversuch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die die beiden dunkel gekleideten Täter gesehen haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

