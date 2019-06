Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hopsten (ots)

Am Mittwoch (26.06.), gegen 13.45 Uhr, ereignete sich auf der Ibbenbürener Straße / An der Bleiche ein Verkehrsunfall. Ein 20jähriger Pkw Fahrer aus Hopsten befuhr mit seinem Pkw Audi die Ibbenbürener Straße in Fahrtrichtung Ibbenbüren. In Höhe der Kreuzung Ibbenbürener Straße / An der Bleiche bemerkte er rechts einen Radfahrer, der die Straße An der Bleiche befuhr und offensichtlich die Ibbenbürener Straße mit seinem Pedelec überqueren wollte. Ohne auf die Vorfahrt des Pkw zu achten, fuhr der Pedelec Fahrer über die Ibbenbürener Straße. Der Pkw Fahrer bremste stark ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Der 18jährige Pedelecfahrer aus Hopsten wurde bei dem Unfall verletzt und musste im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell