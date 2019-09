Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Michelsberg: Brandstiftung in Fachwerkhaus - Feuer verursacht 30.000,- bis 50.000,- Euro Schaden

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Michelsberg Brand in einem Fachwerkhaus Brandzeit: 07.09.2019, 04:00 Uhr Sachschaden zwischen 30.000,- und 50.000,- Euro entstanden am Samstagmorgen bei dem Brand eines älteren Fachwerkhauses in der Straße "Am Kirchrain". Ein Anwohner der Straße hatte in der Nacht Rauchgeruch bemerkt und bei der Nachschau festgestellt, dass in einem Nachbarhaus ein Feuerschein zu sehen war. Er verständigte daraufhin umgehend die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand im Bereich Treppe/ Treppenhaus des Fachwerkhauses löschen. Das Haus ist unbewohnt und steht seit einigen Jahren leer. Der Brandursachenermittler der Kriminalpolizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung als Brandursache aus. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell