Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Exhibitionist in den Efzewiesen - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Homberg (ots)

Homberg Exhibitionist in Park Tatzeit: 04.09.2019, 15:25 Uhr Ein Exhibitionist zeigte sich gestern Nachmittag in den Efzewiesen, in der Nähe des Davidswegs einer vorbeikommenden Passantin. Der zunächst unbekannte Mann hatte sich in den Efzewiesen einer vorbeikommenden Passantin gezeigt und dabei an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die Passantin verständigte umgehend die Polizei, der Mann wurde jedoch nicht mehr angetroffen. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurde ein 63-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis als Tatverdächtiger ermittelt. Ein Strafverfahren wegen Exhibitionistischer Handlung wurde gegen ihn eingeleitet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg, unter Tel.:05681/774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

