Polizei Homberg

POL-HR: Körle: Trickdieb erbeutet goldenes Armband von Seniorin

Homberg (ots)

Körle Trickdiebstahl von Schmuckstück Tatzeit: 04.09.2019, 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr Gestern Mittag stahl ein unbekannter Täter bei einer Seniorin in der Söhrestraße ein wertvolles Armband. Der unbekannte Täter hatte zuvor an der Haustür der Seniorin geklingelt und nach alten Gegenständen, welche er als Requisiten für Theaterstücke verwenden wollte, gefragt. Die Seniorin zeigte im verschiedene alte Gegenstände, welche er auch annahm und bereitstellte. In einem unbemerkten Augenblick steckte der Täter ein goldenes Armband ein und verließ umgehend das Haus. Die bereitgestellten weiteren Gegenstände beließ er im Haus. Die misstrauisch gewordene Seniorin stellte daraufhin fest, dass ihr das Armband gestohlen wurde. Bei dem unbekannten Täter handelt es sich um einen mitteleuropäischen ca. 50 Jahre alten Mann mit dunkelbraunen kurzen Haaren. Er war zur Tatzeit mit einem braun-beigen T-Shirt und einer braunen Sommerhose bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

