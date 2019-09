Polizei Homberg

POL-HR: Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder und der Staatsanwaltschaft Kassel: Täterermittlung nach Raubüberfall auf Spielothek

Homberg (ots)

Schwalm-Eder-Kreis Täterermittlung nach Raubüberfall auf Borkener Spielhalle im Juli - Durchsuchung bei drei Tatverdächtigen

Nach einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in Borken, am 12.07.2019, durchsuchten am Dienstagmorgen Polizisten die Wohnungen von drei männlichen Tatverdächtigen im Alter von 24 - 27 Jahren. Es wurden verschiedene Beweismittel sichergestellt. Bei dem Raubüberfall im Juli hatte ein maskierter Täter die Spielhalle betreten, die beiden anwesenden Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe bedroht und sich Bargeld aushändigen lassen. Durch die Ermittlungen der Homberger Kriminalpolizei ergab sich schnell ein Tatverdacht gegen einen 24-jährigen Fritzlarer, einen 24-jährigen Waberner und einen 26-jährigen Borkener. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel erließ das Amtsgericht Kassel Durchsuchungsbeschlüsse für die drei Wohnungen der Tatverdächtigen. Am Dienstagmorgen fanden umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen bei den drei Tatverdächtigen statt. Alle drei Tatverdächtigen wurden festgenommen. An den Durchsuchungsmaßnahmen und den Festnahmen der Tatverdächtigen waren Spezialkräfte der Polizei beteiligt. Im Rahmen der Durchsuchungen fanden die Polizisten verschiedene Beweismittel, u. a. die vermutliche Tatwaffe und die auffällige Maskierung aus dem Raubüberfall. Weiterhin wurden bei zwei Tatverdächtigen verbotene Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen aufgefunden und sichergestellt. Bei der Durchsuchung in Wabern wurde die Mitbewohnerin des Tatverdächtigen durch Glassplitter verletzt. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus konnte sie wieder nach Hause zurückkehren.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurden die Tatverdächtigen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, gestern wieder auf freien Fuß gesetzt.

Markus Brettschneider Andreas Thöne Pressesprecher Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder Staatsanwaltschaft Kassel

