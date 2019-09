Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diverse Unfälle

Aalen (ots)

Frankenhardt: Auto kommt von Fahrbahn ab

Am Donnertagabend kurz nach 19:00 Uhr war eine 25 Jahre alte Mazda-Fahrerin auf der K2637 zwischen Hinteruhlberg in Richtung Hettenberg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie hier auf Höhe des Sportplatzes nach rechts von der Fahrbahn ab, Dabei beschädigt sie einen Leitpfosten sowie zwei Bäume. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Crailsheim: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Ein 91 Jahre alter VW-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 14:00 Uhr auf einem Parkplatz des Krankenhauses in der Gartenstraße einparken. Dabei unterlief ihm ein Fahrfehler, was zur Folge hatte, dass der Golf schnell beschleunigte und mit einem Steinpoller kollidierte. Der Steinpoller wurde bei dem Zusammenstoß aus seiner Verankerung gerissen und in einen dahinter liegenden mit Glas eingefassten Raucherbereich geschoben. Dabei wurde 53-jähriger und ein 56-jähriger Mann, die sich im Raucherbereich aufhielten leicht verletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Spurwechsel

Gegen 15:45 Uhr am Donnerstag befuhren zwei Opel Astra nebeneinander die Johanniterstraße in Fahrtrichtung Langer Graben. Dabei befuhr ein 78 Jahre alter Mann die rechte Spur, eine 57-Jährige befuhr den linken Fahrstreifen. Dabei touchierten sich die beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 6.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Auf geparkten Wagen aufgefahren

Eine 21 Jahre alte Opel Corsa-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 17:45 Uhr den Komberger Weg in Richtung Crailsheimer Straße. Kurz vor der Mündung zum Adelheidweg fuhr sie aus ungeklärter Ursache auf einen am Straßenrand geparkten Opel Astra auf. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Eine 21 Jahre alte VW Golf-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 15:30 Uhr den Tilsiter Weg in Richtung Sudetenweg. An der dortigen Einmündung übersah die Golf-Fahrerin einen von rechts kommenden Fiat einer 65-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall an Einmündung

Kurz vor 17:00 Uhr am Donnerstag war ein 60 Jahre aller BMW-Fahrer auf dem Heidweg in Richtung L1060 unterwegs. An der dortigen Einmündung hielt er zunächst an. Beim Einfahren auf die L1060 übersah er dann einen Audi A6 eines 30-Jährigen, der von Vellberg in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Crailsheim: Fußgänger von PKW erfasst

Kurz nach 18:00 Uhr wurde am Donnerstag ein 40 Jahre alter Fußgänger von dem Hyundai einer 57-Jährigen erfasst. Die Hyundai-Fahrerin war auf der Ludwigstraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. An dem dortigen Fußgängerüberweg übersah die Hyundai-Fahrerin nach eigenen Angaben aufgrund der tiefstehenden Sonne den Fußgänger und erfasste diesen frontal. Durch den Aufprall wurde der Fußgänger gegen einen im Gegenverkehr wartenden VW Golf eines 30-Jährigen geschleudert. Der 40-Jährige Fußgänger wurde bei dem Unfall verletzt und von Rettungskräften in eine Klinik verbracht. An dem Hyundai entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. An dem Golf kam es nur zu geringwertigem Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell