Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße, Industriestraße, Zur Dornaue/ Gasflaschendieb ermittelt

Coesfeld (ots)

Im Zusammenhang mit Diebstahlsermittlungen in Billerbeck bittet die Polizei den Besitzer zweier roter 11-Kilo-Gasflaschen, die wahrscheinlich Anfang der Woche entwendet worden sind, sich zu melden. Eine weitere Gasflasche, die am Montagmittag (28. Oktober) aus einer Garage an der Straße Zur Dornaue gestohlen worden war, hatte ein junger Mann kurz darauf an einer Tankstelle an der Darfelder Straße eingelöst. Der Tatverdächtige, ein Nottulner, ist mittlerweile ermittelt worden. Am frühen Nachmittag desselben Tages erschien der junge Mann mit den beiden roten Gasflaschen erneut an der Tankstelle. Diese wurden allerdings nicht angenommen. Der Tatverdächtige stellte die Flaschen an einem Wohnhaus an der Industriestraße ab. Der Besitzer der vermutlich gestohlenen Gasflaschen wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

