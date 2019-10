Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße/ Porsche Carrera gestohlen

Coesfeld (ots)

Ein grauer Porsche 911 Carrera 4 GTS ist am späten Montagabend (28. Oktober) gegen 23.30 Uhr vom Gelände eines Autohandels an der Rekener Straße in Coesfeld gestohlen worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Die Täter hatten das Außengelände gegen 23.10 Uhr betreten und sich an dem Porsche zu schaffen gemacht, wie auf Bildern einer Überwachungskamera zu sehen ist. Die Täter öffneten und starteten den Wagen und fuhren vom Gelände. Zeitwert des Gebrauchtwagens: rund 115.000 Euro. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

