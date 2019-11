Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht, Zeugen gesucht

Gaiberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Wochenende ereignete sich im Bereich Ringstraße/Sportplatzstraße, ein Verkehrsunfall, bei welchem am BMW eines 26-jährigen ein Schaden von 5000 Euro entstand.

Das Polizeirevier Neckargemünd nahm die Ermittlungen auf und konnte an dem BMW Beschädigungen am Heck, sowie weiße Lackantragungen in einer Höhe von ca. 36 cm bis 72 cm feststellen. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von Samstag 16:00 Uhr bis Sonntag 17:00 Uhr.

Zeugen, die den Unfall beobachteten oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 06223 9254-0 zu melden.

