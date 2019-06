Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Das hätte böse enden können - Radmuttern von Kleinbus abgeschraubt

Hamm-Pelkum (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge störte am späten Dienstagabend, 25. Juni, auf der Lohauserholzstraße zwei Unbekannte, die gerade die Radmuttern am hinteren rechten Reifen eines Kleinbusses lösten. Gegen 23.20 Uhr hörte der 21-jährige Anwohner verdächtige Geräusche vor seinem Haus. Er sah aus dem Fenster und bemerkte am Fahrbahnrand zwei Männer, die sich an einem weißen Kleinbus zu schaffen machten. Einer hatte zunächst die Radkappe am hinteren rechten Reifen des Mercedes Sprinters entfernt und anschließend fünf von sechs Radmuttern gelöst. Als der Zeuge die Täter ansprach, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Rathenaustraße. Der junge Hammer nahm die Verfolgung auf und konnte noch sehen, wie die Verdächtigen in eine älteren champagnerfarbenen Mercedes E190 mit polnischem Kennzeichen sprangen und mit ausgeschaltetem Licht davonfuhren. Ein Täter ist etwa 1,85 Meter groß, hatte dunkelbraune Haare, trug ein schwarzes T-Shirt mit grünem Aufdruck, eine schwarze Jogginghose und eine braune Basecap. Der zweite Täter kann nicht beschrieben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 02381 916-0 um Hinweise auf die Flüchtigen. (cg)

