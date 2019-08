Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vier versuchte Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Montag wurden vier Tatorte bekannt, an denen Unbekannte vergeblich versucht hatten, in ein Mehrfamilienhaus bzw. in Wohnungen einzubrechen.

In allen Fällen wurde versucht, die Eingangstüren aufzuhebeln, was aber misslang, sodass sich der entstandene Sachschaden auf die Türen begrenzt.

Betroffen sind ein Mehrfamilienhaus auf der Friedrich-Ebert-Straße, zwei Wohnungen im obersten Stockwerk eines Hauses auf der Turmstraße sowie eine Wohnung auf der Urftstraße.

Die Polizei fragt, wer Beobachtungen machte, die mit den versuchten Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an Telefon 02161-290.(jl)

