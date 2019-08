Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Seniorin von Trickdieben bestohlen

Mönchengladbach (ots)

Trickdiebe haben am Freitagvormittag (09.08. gegen 9.45h) auf der Freiheitsstraße eine 87-jährige Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen. Unter dem Vorwand seitens der Hausverwaltung eine Kontrolle in der Wohnung durchführen zu müssen gelangte eine Frau in die Wohnung. Während sie die Geschädigte ablenkte ließ sie offenbar eine zweite Person, die die Wohnung nach Diebesgut (Schmuck) durchsuchte. Von dieser Person liegt keine Beschreibung vor. Die erste Person wird wie folgt beschrieben: Frau ca. Ende 20 Jahre alt, blonde, nach hinten gekämmte Haare, grau-grünes T-Shirt. Hinweise an die Polizei Mönchengladbach 02161-29-0. (wr)

