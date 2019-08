Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagabend zwischen 19 und 23 Uhr drückten Unbekannte gewaltsam eine Wohnungstüre auf dem Karrenweg in Hardt ein. Aus einem Wandschrank wurde hier Bargeld entwendet. Gescheitert sind Täter zwischen Freitagabend und Samstagmorgen bei einem Einfamilienhaus Im Buscherfeld in Wickrath. Hier wurde vergeblich versucht, die Hauseingangstüre zu öffnen und anschließend rote Flüssigkeit ins Schloss gesprüht. Die Polizei bittet um Mitteilung entsprechender Beobachtungen unter 02161-290.

