Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.03.2020

Peine (ots)

Einbrecher entwendeten Bargeld

Gemeinde Lengede. In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Samstag, 09:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Katzenwinkel" ein. Sie durchsuchten offenbar sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, Telefon 05344/915670, zu melden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter versuchten am Samstag, gegen 21:15 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus in der Eichenstraße einzudringen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen sie von ihrer Tat ab und entfernten sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Lack zerkratzt

In der Zeit von Freitag, 12:15 Uhr und Samstag, 08:30 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter den Lack eines VW Golf Plus. Der PKW stand geparkt in der Jägerstraße. Die hintere Tür auf der rechten Seite wurde durch die Kratzer beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 750 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Unbekannte beschädigten Fenster

Ein Rolladen und eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Kommerzienrat-Meyer-Allee wurden am Samstag, gegen 04:00 Uhr, durch unbekannte Täter beschädigt. Die Täter flüchteten unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Stark alkoholisierter Radfahrer angehalten

Gemeinde Vechelde. Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, meldete ein aufmerksamer 35-jähriger Vechelder der Polizei einen offenbar alkoholisierten Radfahrer. Die Polizei konnte den 51-jährigen Fahrradfahrer aus Vechelde daraufhin in der Albert-Schweitzer-Straße anhalten und kontrollieren. Die Polizeibeamten konnten bei der Kontrolle starke Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung bei dem Radfahrer feststellen. Bei einem Alkoholtest pustete der Fahrradfahrer einen Wert von 2,36 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und anschließend die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Radfahrer ein.

Fahrer entfernte sich unerlaubt nach Verkehrsunfall

Am Sonntag, gegen 02:05 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem BMW die Falkenberger Straße in unbekannte Richtung. Offenbar überfuhr er hierbei ein Verkehrsschild und entfernte sich anschließend unerkannt. Das Schild wurde abgeknickt. Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Aufgrund von verlorenen Fahrzeugteilen und Zeugenaussagen gelang es der Polizei, das verantwortliche Fahrzeug zu ermitteln. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde durch die Polizei eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Eileena Wenzel

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: eileena.wenzel@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell