POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 2. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzung / Sachbeschädigung

Zwei 31 und 30 Jahre alte Männer gerieten Samstagabend, 01.02.2020, gegen 21.20 Uhr, in Wolfenbüttel in der Langen Straße in Streit. In dessen Verlauf schlug der Jüngere dem Älteren mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn hierbei. Daraufhin beschädigte der Verletzte den PKW des Schlägers. Die hinzugerufene Funkstreifenbesatzung trennte die Streithähne und leitete entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung bzw. Sachbeschädigung gegen die beiden Männer ein. Zudem wurde der leicht alkoholisierte 31jährige aufgrund seines äußerst aggressiven Verhaltens zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten für drei Stunden in Gewahrsam genommen.

