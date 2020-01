Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Einbruch in Tankstelle; Gartenhausbrand in Steinenbronn

Ludwigsburg (ots)

Deckenpfronn: Einbruch in Tankstelle

Am Samstag um 05:25 Uhr warfen drei bislang unbekannte Täter mit zwei großen Steinen die Glasscheibe der Eingangstür einer Tankstelle in Deckenpfronn ein und gelangten durch das entstandene Loch in den Verkaufs- und Kassenraum. Aus dem Thekenbereich entwendeten sie eine bislang unbekannte Anzahl an Zigaretten. Im Anschluss verließen sie die Tankstelle wieder und flüchteten. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel.: 07032/2708-0, hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie des Diebesgutes konnten bisher noch nicht beziffert werden.

Gartenhausbrand in Steinenbronn

Vermutlich die Glut einer auf einem Bio-Komposthaufen entsorgten Asche in Verbindung mit weggeworfenem Papier waren die Ursache einer Brandentwicklung in Steinenbronn. Am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Gartenhausbrand im Schneewittchenweg mitgeteilt. Das Feuer im Komposthaufen griff auf die angrenzende Gartenhütte über und beschädigte die Seitenwand sowie ein dort gelagertes Fahrrad. Die Feuerwehr Steinenbronn war mit drei Fahrzeugen und 18 Wehrleuten im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug und zwei Helfern und das Polizeirevier Böblingen mit zwei Streifenwagenbesatzungen am Einsatzort. Der Sachschaden wird nach ersten Ermittlungen auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

