Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Brilon (ots)

Bisher unbekannte Täter öffneten am Samstagnachmittag durch ein gekipptes Fenster ein daneben befindliches Fenster eines Wohnhauses in der Kreuzbergstraße. Dadurch drangen sie in die Wohnung ein. Sie durchsuchten die Schränke im Haus. Es wurden augenscheinlich keine Gegenstände entwendet. Am Samstag, gegen 02:45 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster zu den Büroräumen einer Firma in der Straße Ostring auf. Aus den Büroräumen entwendeten sie zwei Smartphones des Herstellers Samsung. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter der 02961 / 90 200. (AS)

