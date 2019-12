Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Schmallenberg-Bödefeld (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am 21.12.2019 gegen 02:29 Uhr auf der Graf-Gottfried-Straße in Bödefeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem offensichtlich alkoholisierten 60-jährigen Fußgänger. Dieser wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Nach ersten Erkenntnissen ist der Fußgänger vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung zuvor gestürzt. (Wie)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell