POL-PDTR: Körperverletzung im "Granada"/ Geschädigter erlitt schwere Gesichtsverletzungen

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag 26./27.10.2019 gg. 02:10 Uhr(Winterzeit) kam es in der Diskothek "Palacio Granada" zu einer Auseinandersetzung. Ein 22-jähriger junger Mann wurde von einer bisher unbekannten männlichen Person ohne ersichtlichen Grund und unvermittelt geschlagen und am Auge schwer verletzt. Der Verletzte wurde ins Klinikum eingeliefert. Der unbekannte Täter hatte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Täter um einen 25-30 Jahr alten deutschen Mann gehandelt haben. Er hatte kurze dunkle Haare, war Brillenträger und trug eine "bayrische" Tracht. Diese Person, welche mit mehreren weiteren Personen (ebenfalls in Tracht) unterwegs war, wurde bereits am selben Abend zuvor auf dem Oktoberfest in der Messehalle Idar-Oberstein gesehen.

Zeugen die sachdienliche Angaben zum Täter machen können, sollen sich bitte unter der Tel.-Nr. 06781/5610 mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung setzen.

