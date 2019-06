Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Über Gehweg gefahren und beide Außenspiegel beschädigt

Mudersbach (ots)

Am Freitag, 28.06.2019, gegen 07:45 Uhr ereignete sich in der Mittelstraße in Mudersbach ein Verkehrsunfall. Ein 19jähriger Fahrer eines VW Caddy befuhr zunächst die Mittelstraße in Richtung Jahnstraße. Da er aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens einige Minuten warten musste, versuchte er langsam über den linken Gehweg zu fahren, um so an einem in Gegenrichtung wartenden Sattelzug vorbeizukommen. Hierbei stieß er mit seinem rechten Außenspiegel gegen die Sattelzugmaschine und mit seinem linken Außenspiegel gegen die dort befindliche Hauswand - der Platz reichte für die Durchfahrt des VW Caddy nicht aus. Es entstand Sachschaden und der ungeduldige Unfallverursacher durfte ein Verwarnungsgeld entrichten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-0

pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell