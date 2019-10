Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in ein Wohnhaus

Tawern (ots)

Im Laufe der Nacht vom 26.10.2019 auf 27.10.2019, wurde in eine Garage und in das dazugehörige Wohnhaus in der Straße Luxemburger Ring in Tawern eingebrochen. Vermutlich mehrere Täter brachen zunächst die Tür zur Garage auf und entwendeten ein E-Bike und drei hochwertige Fahrräder. Im Anschluss gelangten sie über ein Kellerfenster in das Anwesen und entwendeten hier unter anderem mehrere elektronische Geräte. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter das E-Bike die drei Fahrräder neben dem Feldweg in unmittelbarer Nähe des Anwesens zurück. Der Schaden beläuft sich dennoch auf ca. 8000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarburg unter 06581-91550.

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg



Telefon: 06581-91550

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell