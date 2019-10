Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Autofahrer fährt Schlangenlinien

Konz/Oberbillig (ots)

Am Samstag, den 26.10.2019 meldet ein aufmerksamer PKW-Fahrer ein Auto, das unsicher geführt wird. Der Mitteiler fährt auf der Bundesstraße 419 hinter dem silber grauen Mercedes von Konz bis Oberbillig her. Er informiert die Polizei über den Vorgang, die den Fahrzeugführer an seiner Wohnadresse überprüfen kann. Hier stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Ihm wird eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wird sichergestellt. Ausserdem erwartet den Mann ein Strafverfahren. Nach Mitteilung des aufmerksamen Augenzeugen kam der PKW mehrfach von seiner Fahrspur ab und fuhr auf die Gegenfahrspur. Hierbei mussten PKW-Fahrer ausweichen, damit es nicht zum Verkehrsunfall kam. Dies alles ereignete sich gegen ca. 15:45 Uhr auf der Strecke zwischen Konz und Oberbillig. Fahrzeugführer, die Angaben zu der Fahrweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter 06581-91550 in Verbindung zu setzten. Vor allem die Aussage derjeniger, die aus Richtung Wellen/Grevenmacher kamen und dem PKW ausweichen mussten, wäre für die Polizei von Wichtigkeit.

