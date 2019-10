Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geparkten PKW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Trier-Pfalzel (ots)

In der Zeit von Freitag, 25.10.2019, 13:00 Uhr bis Samstag 26.10.2019, 09:00 Uhr wurde im Einmündungsbereich der Karolingerstraße/Rothildisstraße in Trier-Pfalzel ein PKW, Nissan beschädigt. Der PKW stand ordnungsgemäß geparkt in der Karolingerstraße und wurde vermutlich beim Vorbeifahren an der hinteren Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um ein höhergelegenes Fahrzeug, wie beispielsweise einen Pritschenwagen handeln. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Die Polizei bitte Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder der/dem Verursacher machen können, sich unter 06502-91570 zu melden.

