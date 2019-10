Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht am Netto in Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitagvormittag, 25.10.19 ereignete sich womöglich auf dem Parkplatz des Netto Marktes in der Schönlautenbach in Idar-Oberstein ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Vermutlich streifte ein PKW beim Ein-bzw. Ausfahren aus der Parklücke das geparkte Fahrzeug der Geschädigten an der hinteren linken Stoßstange.

Rückfragen und Hinweise bitte an:



POLIZEIINSPEKTION IDAR-OBERSTEIN



Hauptstraße 189 (OIE AG)

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610 oder 06781-450570





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell