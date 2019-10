Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zweimal Verkehrsunfallflucht im Parkhaus Kaufland; Konz

Konz (ots)

Die Polizei Konz wurde nachträglich von zwei Verkehrsunfällen mit Fahrerflucht in Kenntnis gesetzt. Örtlichkeit war jeweils das Parkhaus beim Kaufland Konz. Am Donnerstag, 17.10.2019 zwischen 17.10 Uhr und 17.30 Uhr wurde ein dort parkender weißer Subaru beschädigt. Desweitern am 22.10.2019, gegen 13.20 Uhr ein dunkelblauer Volvo. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Konz unter der Tel. 06501/92680 erbeten.

