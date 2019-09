Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: 30.09.2019: 772 Absolventen des 11. Bachelorstudiengangs der Polizeiakademie Niedersach-sen verabschiedet

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Hannover (ots)

Hannover: Die Swiss Life Hall in Hannover war bis auf den letzten Stuhl gefüllt, als im Rahmen einer zentralen Feierstunde heute den Polizeistudierenden des modularen Bachelor-Studienjahrgangs der Polizeiakademie Niedersachsen der Grad eines "Bachelor of Arts" verliehen wurde. Mit dem Festakt besiegelten insgesamt 772 Absolventinnen und Absol-venten den erfolgreichen Abschluss ihres Studiums, das sie am 4. Oktober 2016 an den Studienorten Nienburg / Weser, Oldenburg und Hann. Münden begonnen hatten. Ihnen wurde hierbei nicht nur der akademische Grad verliehen, gleichzeitig erfolgte auch die Ernennung zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren. Unter den Absolventen befanden sich auch drei Spitzensportlerinnen aus den Bereichen: Judo, Taekwon-Do und Kickboxen sowie Wasserball.

Mit Blick auf den Übergang vom Studium in das Berufsleben stimmte der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose, in seiner Begrüßung die angehenden Po-lizeikommissarinnen und Polizeikommissare positiv und zuversichtlich ein: "Es wird nicht immer leicht, aber Sie werden nicht alleine sein, denn unsere Polizeiarbeit ist gelebte Teamarbeit. Ab morgen werden Sie in diesem Team ihr Können und Wissen, einbringen", merkte Rose an. Mit Blick auf den morgigen Start in den Polizeibehörden äußerte Rose, dass das wichtigste und beste Führungs- und Einsatzmittel das gesprochene Wort, die Kommunikation, sei. Rose weiter: "Es liegt im besonderen Interesse der niedersächsi-schen Polizei, durch Offenheit, Dialog und Transparenz das Vertrauen in unser Handeln zu erhöhen und Akzeptanz für notwendige Maßnahmen zu erreichen. Dabei gilt: Immer gesprächsbereit, bürgernah und bürgerfreundlich - wenn nötig aber auch entschlossen, robust und durchsetzungsstark. Und genauso wichtig wie für uns das gesprochene Wort ist, genauso aufmerksam müssen wir sein, wenn andere Wort ergreifen."

Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, sprach in seiner Festrede den Absolventinnen und Absolventen seine Anerkennung aus: "Polizistin oder Polizist zu sein, das ist eine Lebenseinstellung, eine Überzeugung: Diese jungen Frauen und Männer treten für das Gemeinwohl in unserer Gesellschaft ein, sie setzen sich für die Sicherheit der Menschen vor Ort ein und übernehmen damit große Verantwortung. Das ist nicht selbstverständlich. Ich freue mich, dass Sie diesen Weg gegangen sind und jetzt zur Polizei Niedersachsen gehören."

Stellvertretend für die Absolventinnen und Absolventen sprachen Sarah Heise vom Stu-dienort Oldenburg und Pascal Will vom Studienort Nienburg. Sie resümierten den Verlauf ihres Studiums und stellten fest: "Uns wurden wichtige Eigenschaften, auf die es im Poli-zeialltag ankommt, vermittelt. Werte wie Toleranz und Fairplay. Charakterstärke und Menschlichkeit. Gerechtigkeit und soziale Kompetenz. Die Fähigkeit, sich in andere Men-schen hinein zu fühlen, also empathisch auf unsere Mitmenschen zuzugehen."

Der Direktor der Polizeiakademie Carsten Rose ehrte die jahrgangsbesten Absolventin-nen und Absolventen sowie Studierende, die über die gesamte Studienzeit ein besonde-res Maß an Engagement auszeichnete.

Als Schirmherr des Polizei.Akademie.Award 2019 prämierte Innenminister Pistorius dar-über hinaus herausragende Bachelorarbeiten der Studierenden. Der vom Förderverein der Polizeiakademie ausgelobte Award wird an Arbeiten verliehen, die mit hoher Praxis-relevanz Handlungsansätze aus dem Aufgabenspektrum der polizeilichen Arbeit aufgrei-fen.

Insgesamt besuchten über 4.400 Gäste die Veranstaltung und unterstrichen damit die Bedeutung dieses Tages. Gleichzeitig signalisierten sie auf diese Weise auch ihre Ver-bundenheit zur Polizei Niedersachsen.

Die jungen Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare werden zum 1. Oktober in die Polizeidienststellen des Landes versetzt. Zeitgleich beginnen Anfang Oktober 2019 rund 940 neue Polizeistudierende ihr dreijähriges Studium an der Polizeiakademie Niedersach-sen.

Musikalisch wurde die Veranstaltung durch das Polizeiorchester Niedersachsen unter der Leitung von Thomas Boger schwungvoll begleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiakademie Niedersachsen

Pressestelle

Patricia Höft

Telefon: 05021/9778-718

E-Mail: patricia.hoeft@polizei.niedersachsen.de

http://www.pa.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell