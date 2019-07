Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: "Tag des Sports" an der Polizeiakademie Niedersachsen

Nienburg (ots)

Heute fand der "Tag des Sports" der Polizeiakademie Niedersachsen auf dem Sportplatz "Am Dobben" in Holtorf statt.

Bei idealen Wetterbedingungen begrüßte Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, die Sportlerinnen und Sportler, die sich aus den Studierenden und dem Stammpersonal der Akademie bildeten. In seiner kurzen Ansprache betonte er die Wichtigkeit der körperlichen Leistungsfähigkeit für den Polizeiberuf: "Für jede Polizistin und jeden Polizisten besteht die Verpflichtung zum Erhalt und zur Steigerung der körperlichen Fitness. Der heutige Tag des Sports schafft daher Anreize, sich über den Dienstsport hinaus eine besondere körperliche Leistungsfähigkeit anzueignen und zielt vor allem darauf ab, das Interesse am gesunderhaltenden Sport sowie die soziale Kompetenz und das Teamverhalten zu fördern."

Um den rund 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Standortes Nienburg der Polizeiakademie Niedersachsen eine Anzahl ausreichender Mannschaftsspiele anbieten zu können, nutzte die Akademie im Bereich "Am Dobben" sämtliche Sportstätten. In der Sporthalle konnte somit auf vier Feldern Unihoc, auf dem Fußballplatz auf insgesamt vier Kleinspielfeldern Fußball und im angrenzenden Freibad auf insgesamt fünf Volleyballfeldern (2 x Sand und 3 x Rasen) Beachvolleyball gespielt werden. So war für jeden Geschmack die geeignete Disziplin dabei. Im Anschluss an die Turniere wurden noch die besten der insgesamt 106 teilnehmenden Mannschaften geehrt.

