Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Polizeiakademie Niedersachsen bringt erneut Kinderaugen zum Leuchten

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hann. Münden (ots)

Am 2. August 2019, dem Tag des Malbuchs, verloste die Polizeiakademie Niedersachsen zum zweiten Mal Malbücher an Kindergärten via Facebook. Mitmachen konnte jede Kindertagesstätte, indem sie in einem Kommentar die Tagesstätte und die Anzahl der gewünschten Malbücher nannte. Alles in allem sind nun 800 Malbücher auf dem Weg in zehn verschiedene Kindergärten im ganzen Land Niedersachsen, darunter auch zwei im Landkreis Göttingen. Unter strahlenden Kinderaugen überreichte Andrea Marquardt, Leitende Polizeidirektorin und Vertreterin des Direktors der Akademie, zusammen mit ihrer Kollegin PHK´in Katrin Schulz aus der Polizeiakademie Niedersachsen, am Mittwoch, den 28.08.2018, dem Kindergarten Mengershausen die Kartons mit den Malbüchern. Besonders gefreut haben sich die Kleinen über den Besuch von Paula, dem Maskottchen der Polizeiakademie Niedersachsen. Die Akademie wünscht allen Kindern viel Spaß beim Ausmalen der Motive.

Rückfragen bitte an:



Polizeiakademie Niedersachsen

Torben Schnepel

Telefon: 05021/9778-628

E-Mail: pressestelle@akademie.polizei.niedersachsen.de

http://www.pa.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell