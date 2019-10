Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in Greimerath

Greimerath (ots)

Am Donnerstag, 24.10.19, kam es zwischen 06:15 h und 16.50 h zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Greimerath. Der oder die Täter verschafften sich im hinteren Bereich Zugang in das Gebäude, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und öffneten. Es wurde Bargeld entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel. 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

