Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dieseldiebstahl

Talling (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 25.10.2019, 17:00 Uhr und dem 28.10.2019, 07:20 Uhr kam es an der Baustelle an der L150 im Bereich Talling zu einem Dieseldiebstahl. Aus einem dort abgestellten Bagger wurden durch bislang unbekannte Täter ca. 200 Liter Diesel-Kraftstoff abgezapft. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

